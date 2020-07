Autofahrer stößt frontal mit Laster zusammen und stirbt

Kerpen (dpa/lnw) - Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße im Rhein-Erft-Kreis frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und gestorben. Der Fahrer war am Mittwochmittag aus zunächst ungeklärter Ursache bei Kerpen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Es sei nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall zu der Kollision geführt habe, hieß es. Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb demnach unverletzt.

Von dpa