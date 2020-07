Aixtron verzeichnet hohen Auftragseingang

Herzogenrath (dpa) - Der LED- und Chipindustrieausrüster Aixtron hat mitten in der Corona-Krise deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 69,6 Millionen Euro. Damit lag der Auftragsbestand zum 30. Juni bei 156,6 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath mitteilte. Analysten hatten starke Auftragsdaten erwartet, was die Aktien jüngst auf ein Zweijahreshoch trieb. Anleger hoffen zudem auf einen möglichen Aufstieg von Aixtron in den MDax.

Von dpa