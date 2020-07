Goalballer Feistle heiratet US-Nationalspielerin

Düren (dpa) - Goalball-Nationalspieler Michael Feistle hat am Mittwoch die US-Nationalspielerin Amanda Dennis geheiratet und deren Namen angenommen. Der 27-Jährige aus Düren, der für Rostock spielt und als einer der besten Goalballer der Welt gilt, heißt somit ab sofort Michael Dennis. Das Paar wohnt zusammen in Berlin, Amanda Dennis wird weiterhin für die USA spielen. Ursprünglich wollte das sehbehinderte Paar, das sich seit 2011 kennt und seit 2018 zusammen ist, nach den Paralympics in Tokio heiraten. Doch die wurden ins Jahr 2021 verschoben. Amanda Dennis hatte bei den Spielen 2016 in Rio mit den USA Bronze im Klingelball-Spiel gewonnen, ihr Mann wurde 2018 Vize-Weltmeister und im Vorjahr Europameister.

Von dpa