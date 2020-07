Otte mit Chance auf Sieg bei deutscher Tennis-Turnierserie

Pullach/Versmold (dpa) - Der Kölner Oscar Otte kann sich den Gesamtsieg der Turnierserie des Deutschen Tennis Bunds (DTB) sichern. Der Weltranglisten-217. gewann am Donnerstag in Großhesselohe gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 und sicherte sich mit drei Erfolgen ungeschlagen den Gruppensieg in der Finalrunde. Zum Abschluss der Turnierserie steht für den 27-Jährigen das Platzierungsspiel gegen den Zweitbesten der Vierergruppe an.

Von dpa