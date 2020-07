Brücken-Stahlträger auf A4 gebrochen: Stau erwartet

Köln (dpa/lnw) - Autofahrer müssen sich am Freitag im Berufsverkehr auf der Autobahn 4 auf längere Wartezeiten einstellen. In Fahrtrichtung Olpe ist zwischen den Anschlussstellen Köln-Klettenberg und -Eifeltor nur eine Spur frei, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilte. An der Brücke Eifeltor werde eine Notreparatur durchgeführt, da ein Stahlträger gebrochen sei. Laut WDR-Staumelder gab es gegen 7 Uhr morgens bereits Verzögerungen von mehr als 30 Minuten.

Von dpa