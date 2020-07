Soldat wurde Auge ausgeschossen: Klage gegen Bundeswehr

Bonn (dpa/lnw) - Ein Berufssoldat verklagt das Bundesverteidigungsministerium, weil ihm bei einer Übung das rechte Auge ausgeschossen worden ist. Der 38-Jährige verlange mindestens 150 000 Euro Schmerzensgeld, sagte am Freitag ein Sprecher des Landgerichts Bonn. Der Vorfall ereignete sich 2018 bei einer Häuserkampfübung in Brandenburg. Der Soldat war dabei als Ausbilder tätig. Er wirft dem Unglücksschützen vor, die Dienstvorschriften nicht eingehalten zu haben. Das Bundesverteidigungsministerium sagt dagegen den Angaben zufolge, dass er selber in den Schusskanal getreten sei, ohne die Übung vorher zu unterbrechen. Das Verfahren beginnt am 28. Oktober. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa