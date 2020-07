Pistole im Handschuhfach: 71-Jährige streitet mit Polizei

Kevelaer (dpa/lnw) - Im Handschuhfach einer 71 Jahre alten Autofahrerin aus Bochum hat die Polizei in Kevelaer am Niederrhein eine schussbereite Gaspistole gefunden. Ein 45-Jähriger hatte am Donnerstag die Polizei informiert, nachdem es an einer Engstelle einen Spiegel-Zusammenstoß zwischen seinem Wagen und dem der Frau gegeben hatte, diese aber weitergefahren war. Schließlich konnte die 71-Jährige doch noch zum Anhalten bewegt werden. Nach Polizei-Angaben vom Freitag stritt sie ihre Unfallbeteiligung ab, bezeichnete die Beamten als «Legastheniker» und geriet schließlich so sehr in Rage, dass ihr die Weiterfahrt untersagt wurde.

Von dpa