Flüchtlingskinder und Angehörige aus Griechenland gelandet

Kassel/Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Flugzeug mit 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern ist am Freitag in Deutschland gelandet. 14 von ihnen sollen nach Nordrhein-Westfalen weiterreisen. Die Maschine setzte am Vormittag auf dem Kassel Airport im nordhessischen Calden auf. Die Bundesregierung will damit die heillos überfüllten Lager auf den griechischen Ägäis-Inseln, in denen katastrophale Zustände herrschen, ein wenig entlasten.

Von dpa