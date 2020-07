CDU: Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW ist Erfolgsmodell

Köln (dpa/lnw) - Das Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW kann nach Ansicht der CDU im Düsseldorfer Landtag ein bundesweites Vorbild sein. Die Einrichtung am Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Köln unterstützt Mediziner, Pfleger oder Therapeuten dabei, Anzeichen für Missbrauch und Misshandlung von Kindern zu erkennen und Beweise zu sichern. Das Zentrum habe sich als Erfolgsmodell erwiesen, sagte Peter Preuß, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa