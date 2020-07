Ingesamt überprüften Polizei und Ordnungsamt am Freitagabend in der Bonner Innenstadt 170 Personen. 34 erhielten Platzverweise, zwei kamen nach dem Konsum von Drogen für die Nacht in Gewahrsam. An den Einsätzen waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei beteiligt, wie die Polizei Bonn am Samstag berichtete.