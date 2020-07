Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Mannschaftskapitän Omar Mascarell geht nach seiner schweren Verletzung die neue Bundesliga-Spielzeit voller Tatendrang an. «Neue Saison, neue Herausforderung. Ich freue mich auf meine Mitspieler», sagte der 27 Jahre alte Fußballprofi am Wochenende in einem Interview der Clubmedien.

Von dpa