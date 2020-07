Olpe (dpa/lnw) - Nach einem Großbrand in einer ehemaligen Schule in Olpe ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. In dem leerstehenden Gebäude war am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch ausbreitete, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen.

Von dpa