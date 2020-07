Katar will sich für Olympische Spiele 2032 bewerben

Doha (dpa) - Das arabische Golfemirat Katar will sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 bewerben - und könnte damit ein Gegenkandidat der Rhein-Ruhr-Region werden. Katar habe einen offiziellen Brief an das Internationale Olympische Komitee (IOC) geschrieben, um das Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2032 zu bekunden, teilte Katars Nationales Olympisches Komitee am Montag mit.

Von dpa