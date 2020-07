22-Jähriger durch Messerstiche verletzt: Zeugen gesucht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 22-Jährigen in Düsseldorf suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen. Gesucht werde vor allem ein Mann, der das Opfer und seinen Kontrahenten bei dem Streit Mitte Juni getrennt hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Aus noch unbekannten Gründen sei der 22-Jährige in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni gegen 2 Uhr morgens im Stadtteil Oberbilk mit einem anderen Mann aneinandergeraten, der in einer Gruppe unterwegs war.

