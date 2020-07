Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Leverkusen festgenommen

Karlsruhe/Leverkusen (dpa/lnw) - Der Generalbundesanwalt hat am Frankfurter Flughafen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin festnehmen lassen. Die Deutsche hatte sich zuletzt in der Türkei in Abschiebehaft befunden, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mitteilte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lebte sie bis zu ihrer Ausreise nach Syrien in Leverkusen. Sie wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft bereits am Freitag durch Beamte des Polizeipräsidiums Köln festgenommen und noch am selben Tag zum Haftrichter gebracht. Inzwischen befindet sie sich in Untersuchungshaft.

Von dpa