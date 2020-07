Wie Künstler Westfalen sehen: Autoren gehen auf Reise

Unna (dpa/lnw) - Für das Projekt «Experiment Heimat» reisen 18 renommierte Autoren und Fotografen im kommenden Jahr an besondere westfälische Orte. So wird beispielsweise der Schriftsteller Wladimir Kaminer gemeinsam mit dem brandenburgischen Fotografen-Ehepaar Ute und Werner Mahler das Hermannsdenkmal und den Teutoburger Wald für sich entdecken. Der Fotograf Peter Bialobrzeski ist gemeinsam mit der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo mehrere Tage in der Lindenbrauerin Unna zu Gast.

Von dpa