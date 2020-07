Frau und Ex-Freund tot in Wohnung entdeckt

Erftstadt (dpa/lnw) - Eine junge Frau und ihr Ex-Freund sind tot in einer Wohnung in Erftstadt bei Köln gefunden worden. Polizisten hatten nach der 28-Jährigen am Montag gesucht, nachdem Familienangehörige berichtet hatten, dass sie nach einem Treffen mit dem 31-Jährigen am Sonntagabend nicht mehr erreichbar gewesen sei, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Die Leichen sollten am Dienstag obduziert werden. «Die Hintergründe der Tat und insbesondere deren Ablauf sind noch unklar», hieß es. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Eine Mordkommission ermittele.

Von dpa