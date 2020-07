Mann erschießt Ex-Freundin und sich selbst

Erftstadt (dpa/lnw) - Ein 31 Jahre alter Mann aus Erftstadt bei Köln hat offenbar erst seine ehemalige Lebensgefährtin und dann sich selbst erschossen. «Das Motiv für die Tat wird vermutlich in der beendeten Beziehung zu suchen sein», teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag in Köln mit. Was den Täter konkret zur Tat bewogen habe, sei nicht bekannt. «Ein Abschiedsbrief oder andere Beweismittel, die hierüber Aufschluss geben könnten, sind nicht gefunden worden.» Hinweise auf weitere Tatbeteiligte hätten sich nicht ergeben.

Von dpa