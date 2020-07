NRW hebt coronabedingte Gruppentrennung in Kitas auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine strikte Trennung von Kita-Gruppen muss künftig in Nordrein-Westfalen trotz Corona-Pandemie nicht mehr eingehalten werden. Das geht aus neuen Richtlinien des NRW-Familienministeriums hervor, die am Dienstag in Düsseldorf veröffentlicht wurden. Sie gelten ab dem 17. August. Dann startet auch wieder der Regelbetrieb mit dem üblichen Betreuungsumfang.