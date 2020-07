Mittelalterliches Wrack in der Lippe entdeckt

Lippetal (dpa/lnw) - Taucher haben in der Lippe im Kreis Soest ein Bootswrack aus dem Hochmittelalter entdeckt. Wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Dienstag mitteilte, konnten Experten nach ersten Untersuchungen des Holzes feststellten, dass es Mitte des 12. Jahrhunderts geschlagen wurde. Es sei damit das älteste aus Planken gebaute Boot, das jemals in der westfälischen Lippe gefunden wurde. Ob das Wrack aus dem Flussbett bei Lippetal geborgen werden soll, um es zu erhalten, müssen weitere Untersuchungen zeigen.