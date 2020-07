Stamp: Keine Kita-Beitragskürzung für August

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im nächsten Monat wird es für die Eltern in Nordrhein-Westfalen keine Kürzung ihrer Kita-Beiträge geben, obwohl der Regelbetrieb erst wieder am 17. August starten soll. Das Land habe viel Geld in die Hand genommen, um die Träger in der Corona-Pandemie zu unterstützen, erklärte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. «Wir sind nicht mehr in der Lage, bei Elternbeiträgen einen Nachlass zu gewähren.»

Von dpa