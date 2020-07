Mit vereinten Kräften: 15 Hauskaninchen gerettet

Viersen (dpa/lnw) - Eine Schar frei hoppelnder Hauskaninchen hat in Viersen zu einem beachtlichen Einsatz geführt. Nach Angaben der Stadt von Dienstag hatten Radfahrer die augenscheinlich jungen Tiere auf einem Radweg gesehen. Der städtische Ordnungsdienst rückte am späten Montagnachmittag an, die Feuerwehr kam dazu und am Ende auch noch tierliebe Bürger. Alle wollten die possierlichen Tiere einfangen und in Sicherheit zu bringen.

Von dpa