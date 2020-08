Lückenkemper sagt Start bei deutschen Meisterschaften ab

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Deutschlands Sprint-Ass Gina Lückenkemper wird bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig nicht an den Start gehen. «Ich hatte in der Vorbereitung muskuläre Probleme und konnte vier Wochen lang nur sehr eingeschränkt trainieren», sagte die 23-Jährige vom SCC Berlin dem «Westfälischen Anzeiger» (Samstagausgabe). «Zwar trainiere ich seit Anfang Juli wieder normal, aber die Trainingswochen und entsprechende Vorbereitungsrennen, die man vor deutschen Meisterschaften einfach braucht, fehlen mir.»

Von dpa