In NRW bleibt es heiß: Gewitter am Samstag im Osten erwartet

Bereits am Samstagmorgen hatte es in Teilen des Landes angefangen zu regnen. Es sei aber ruhig geblieben, wie mehrere Feuerwehr- und Polizei-Leitstellen in NRW mitteilten. Am Niederrhein hatte es laut DWD am Morgen bereits gewittert.

Der letzte Julitag war der bislang heißeste Tag des Jahres 2020 in NRW: Die Höchsttemperatur von 36,9 Grad registrierte der DWD am Freitagabend an einer Wetterstation in Weilerswist im Kreis Euskirchen.