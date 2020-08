Vodafone-Station-Ausfall: Auch Notrufe teils beeinträchtigt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einem Ausfall einer Vodafone-Station in Mönchengladbach ist für rund 900 Kunden in NRW am Samstag das Internet oder das Telefon ausgefallen. Betroffen waren die Städte Mönchengladbach, Viersen und Krefeld, wie ein Vodafone-Sprecher am Samstag mitteilte. Demnach kam es zu Einschränkungen beim Festnetz und im Mobilfunk - sowohl beim Telefonieren, als auch bei Internetdiensten. Nach Angaben von Vodafone wurden ab 19.30 Uhr die Systeme wieder hochgefahren.

Von dpa