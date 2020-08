Tödlicher Messerangriff in Wohnung: Festnahme

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 47-Jähriger soll seinen Mitbewohner in dessen Wohnung in Düsseldorf erstochen haben. Am späten Samstagabend sei es in der Wohnung des 52 Jahre alten Opfers zu dem tödlichen Messerangriff gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Die Polizei fand den Mann gegen 23 Uhr leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Düsseldorfer Stadtteil Eller vor, die er mit dem Tatverdächtigen und vier weiteren Männern bewohnt hatte. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Tatverdächtige, der leicht alkoholisiert gewesen sei, sei noch in der Nacht festgenommen worden. Der Litauer werde voraussichtlich am Montag wegen des Verdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt, sagte eine Polizeisprecherin. Details zum Tatmotiv seien noch nicht bekannt. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa