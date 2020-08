Vogel löst Sperrung des Essener Hauptbahnhofs aus

Essen (dpa) - Ein Vogel hat die vorübergehende Sperrung des Essener Hauptbahnhofs am Samstag mit zahlreichen Umleitungen und Verspätungen verursacht. Insgesamt hatten dadurch 119 Züge Verspätungen, zwei fielen aus, 36 wurden umgeleitet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der Kontakt des Vogels mit einem besonders sensiblen Bereich der Oberleitung habe den Brand eines Transformators ausgelöst und zu starker Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr rückte aus. Fernverkehrszüge zwischen Duisburg und Dortmund mussten umgeleitet werden, Halte in Essen und Bochum entfielen.

Von dpa