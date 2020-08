Abstand und Maske: «DüsselLand» zieht gemischte Bilanz

Temporäre Freizeitparks wie das «DüsselLand» oder das noch bis 11. August geöffnete «Fundomio» in Dortmund waren als eine Art Kirmes-Ersatzveranstaltung an den Start gegangen. Dort muss Mundschutz in bestimmten Bereichen getragen werden, es gelten Mindestabstand und weitere coronabedingte Regelungen. Wegen der Ansteckungsgefahr waren große Volksfeste wie die Cranger Kirmes oder Rheinkirmes in der Landeshauptstadt abgesagt worden.

Das «DüsselLand» habe in den fünf Wochen immer wieder seine Planungen modifizieren müssen, weil sich die Corona-Bedingungen geändert hätten, kritisierte der Veranstalter. Man verstehe sich nicht als «Ersatz für die Kirmes», sondern als «etwas Eigenständiges». So seien etwa akrobatische Hochseilartisten oder ein Kasperle-Theater für die kleinen Besucher angeboten worden.