Mislintat: Bislang kein BVB-Angebot für Gonzalez

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart würde sich bei einem konkreten Interesse von Borussia Dortmund an Stürmer Nicolas Gonzalez verhandlungsbereit zeigen. «Wir haben bisher kein konkretes Zeichen aus Dortmund bekommen», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag im Sport1-Interview. «Wenn sie sich mit der richtigen Einstiegssumme melden, dann setzen wir uns an einen Tisch. Wenn ein internationaler Top-Club wie Borussia Dortmund kommt, sind wir realistisch genug zu verstehen, dass der VfB derzeit nicht in der Position ist, um zu sagen, Nico müsse bleiben.»

