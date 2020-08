Leichenfund: Obduktion betätigt Verdacht auf Tötungsdelikt

Die Männer-Leiche war am Sonntagmorgen in der Nähe des Bahnhofs Merten (Sieg) in einem Waldstück gefunden worden. Nach «General-Anzeiger»-Informationen war die Leiche mit Ästen abgedeckt und hatte offenbar schon länger in dem schmalen trockenen Bachlauf in unübersichtlichem Gelände gelegen.