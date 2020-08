Wolken und Schauer in NRW: Mittwoch kommt die Sonne zurück

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen beginnt die neue Woche bewölkt und überwiegend trocken. Zwischen Münsterland und Eifel kann es am Nachmittag einzelne Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Örtlich sind dann auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich.