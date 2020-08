Vereinsheim von Tennisclub in Flammen: Keine Verletzten

Ratingen (dpa/lnw) - In Ratingen ist am frühen Montagmorgen das Vereinsheim eines Tennisclubs abgebrannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen seien aber nicht verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, dauerte der Großeinsatz mehrere Stunden. Das etwa 500 Quadratmeter große Vereinsheim sei komplett zerstört worden, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude habe man aber verhindern können. Am Vormittag sollte das Gebäude auf eventuelle Glutnester untersucht werden.