Toter an Straßenkreuzung gefunden

Hagen (dpa/lnw) - In Hagen ist ein 32 Jahre alter Mann tot an einer Straßenkreuzung gefunden worden. Weil es kurz zuvor im Eingangsbereich eines Krankenhauses einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Mann gegeben hatte, habe die Polizei Wuppertal aus Neutralitätsgründen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hagen die Ermittlungen aufgenommen, teilten die Behörden am Montag mit.