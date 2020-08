OVG: Erstmals mündliche Verhandlung per Videokonferenz

Münster (dpa/lnw) - Erstmals hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster bei einer mündlichen Sitzung per Videokonferenz verhandelt. In einem Berufungsverfahren im Streit um den Bau eines Lebensmitteldiscounters in Köln wurden die Klägerin und die Vertreter der Stadt am Montag zugeschaltet, wie das OVG in Münster mitteilte. «Der Einsatz von Videokonferenzen ergänzt die vorhandenen Möglichkeiten, den Bürgerinnen und Bürgern möglichst schnellen und effektiven Rechtsschutz durch die Verwaltungsgerichte zu gewähren. Dies gilt gerade auch angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie», sagte die Präsidentin des Gerichts, Ricarda Brandts, laut Mitteilung.

Von dpa