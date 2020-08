Rückblick: Kritikerlob für Theater in Bochum und München

Köln (dpa/lnw) - Das Schauspielhaus Bochum unter der Leitung von Johan Simons sowie die Kammerspiele in München und deren scheidender Intendant Matthias Lilienthal sind für Theaterkritiker die Gewinner der Saison 2019/20. Mit Blick auf die «Gesamtleistung» hätten die Kammerspiele mit acht Stimmen klar gesiegt, teilte die Zeitschrift «Die deutsche Bühne» am Montag in Köln über eine Umfrage unter 59 Autoren mit. Simons, der seit 2018 in Bochum Intendant ist, liege in der Sparte «Herausragender Beitrag zum Schauspiel» mit elf Nennungen vorne.

Von dpa