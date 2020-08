Heiße Woche in NRW mit über 30 Grad und Sonne

Essen (dpa/lnw) - Die nächsten Tage werden sommerlich heiß in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird schon am Mittwoch vereinzelt die 30-Grad-Marke geknackt. Für Dienstag erwartet der DWD noch maximal 25 Grad und einzelne Wolken. Spätestens ab Donnerstag soll es dann in ganz NRW sommerlich heiß bei 30 bis 34 Grad werden, dazu scheint die Sonne. Der Freitag bringt mit 30 bis 36 Grad noch höhere Temperaturen. Das Sommer-Wetter bleibe auch über das Wochenende und zu Beginn der neuen Woche, teilte ein Meteorologe des DWD mit.