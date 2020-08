Mit Hüpfstange geprügelt: Streit zwischen Vätern eskaliert

Wesel (dpa/lnw) - Zwei Väter haben sich in Wesel eine Schlägerei mit Spielzeug geliefert. Die 27 und 41 Jahre alten Männer hatten nach einem Streit ihrer Kinder vor dem Haus eines der Beteiligten mit einer Hüpfstange aufeinander eingeschlagen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Beide erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, der 41-Jährige wurde nach dem Vorfall am Montagabend in einem Krankenhaus behandelt. Um was es bei dem Streit ging, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von dpa