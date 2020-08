Trainer Gerrard: «Morelos ist dabei und wird auflaufen»

Leverkusen (dpa) - Die Glasgow Rangers werden im Rückspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) mit Mittelstürmer Alfredo Morelos antreten. Dies bestätigte Trainer Steven Gerrard am Mittwoch nach der Ankunft in Leverkusen. «Er ist fit und bereit», sagte der Coach des schottischen Rekordmeisters. Der 24 Jahre alte kolumbianische Angreifer wird mit dem OSC Lille in Verbindung gebracht und könnte die Rangers kurzfristig verlassen. «Wichtig ist, dass er bei uns ist, und er wird am Donnerstag auf jeden Fall auflaufen», sagte Gerrard.

Von dpa