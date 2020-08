Leichtflieger-Absturz: Passagier weiter in Lebensgefahr

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach dem Absturz eines Leichtflugzeuges mit einem Toten auf dem Fluggelände Iserlohn-Rheinermark wird der 25 Jahre alter Passagier weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Dortmunder Krankenhaus behandelt. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Warum es am Mittwoch zu dem Absturz kam, blieb weiter unklar. Unglücksstelle und Flieger seien am Mittwoch bis in die Abendstunden von der Kriminalpolizei sowie Gutachtern der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) untersucht worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen laut Mitteilung bislang von einem Unglücksfall aus.

Von dpa