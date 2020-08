Kein Corona-Test nach Griechenland-Reise: Kritik an Laschet

SPD-Fraktionschef Kutschaty sagte der «Neuen Westfälischen», er hätte «von einem Ministerpräsidenten mit Vorbildfunktion erwartet, dass er sich nach seiner Rückkehr sofort testen lässt. Er hätte damit ein wichtiges Zeichen setzen können». Kutschaty ergänzte: «Wie soll man Armin Laschet seine Appelle noch abnehmen können, wenn er sich selbst nicht daran hält?»

Die Reise nach Lesbos war für Kutschaty durchaus sinnvoll. «Es war wichtig, auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam zu machen.» Durch die Corona-Krise sei ihre Lage zuletzt etwas in Vergessenheit geraten. Laschet hatte am Dienstag mehrere Flüchtlingscamps auf der griechischen Insel Lesbos besucht und danach von einem «Aufschrei der Verzweifelten» gesprochen. Sein Besuch im überfüllten Camp Moria war aus Sicherheitsgründen abgebrochen worden, nachdem sich Gruppen von Flüchtlingen versammelten und in Sprechchören «Free Moria» riefen.