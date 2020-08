Düsseldorf (dpa/lnw) - Viel Sonne und Hitze: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den nächsten Tagen sommerliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Wochenende bis zu 37 Grad warm. Ein Ende der Hitze ist demnach zunächst nicht in Sicht.

Von dpa