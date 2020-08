Ein Jahr Marathon: Tele5 beendet «Bang Boom Bang»

Unna (dpa) - Tschüss Keek, Kalle und Schlucke: Fans der Ruhrpott-Komödie «Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding» müssen sich am Freitag von einem liebgewonnenen Ritual verabschieden. Seit Ende August 2019 lief der Kultfilm jeden Freitag auf dem Sender Tele5 - jetzt endet der gewaltige Wiederholungsmarathon. Tele5 zeigt den Gauner-Streifen am Freitag (7. August, 20.15 Uhr) «ein verdammtes allerallerletztes Mal», wie der Sender am Donnerstag mitteilte. «Wir sind am Ende angekommen. Auch bei unseren Zuschauern.»

Von dpa