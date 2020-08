Dortmund (dpa/lnw) - Zu schnell für die Beamten: Ein freilaufendes Schaf hat in Dortmund für Behinderungen im Autoverkehr gesorgt - Polizisten blieben erfolglos bei dem Versuch, es einzufangen. Eine Straße und eine Stadtbahnlinie wurden bei dem Vorfall am Mittwochabend gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Von dpa