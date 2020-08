Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Straßen in Nordrhein-Westfalen kommen mit der Hitze gut zurecht - meistens jedenfalls. In seltenen Fällen könne es zu Verformungen im Asphalt kommen, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag in Gelsenkirchen mit. «Der Asphalt erwärmt sich dann und wird weicher», sagte der Leiter der Abteilung Straßenbau Christoph Dröge.

Von dpa