Tödlicher Unfall: 16-Jähriger von Stadtbahn überrollt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 16-Jähriger ist in Dortmund von einer Stadtbahn überrollt worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Dortmunder Hafens in der Nordstadt von einem Wagen der Stadtbahn erfasst, überrollt und eingeklemmt worden. Er sei einige Meter mitgeschleift worden. Die Feuerwehr habe den 16-Jährigen befreit. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er starb.

Von dpa