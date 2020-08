Zimmerbrand in Pflegeheim: Bewohner schwer verletzt

Solingen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Solinger Pflegeheim ist eine Person schwer verletzt worden. Ein Anwohner hatte nach Angaben der Polizei einen Zimmerbrand im Erdgeschoss des Heimes am Donnerstagabend bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Circa 30 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Solingen. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf circa 15 000 Euro. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar, weitere Personen oder Räume seien aber nicht betroffen.