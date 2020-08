Psychiater hält mutmaßliche Mörderin für schuldunfähig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Psychiater hat eine mutmaßliche Mörderin am Düsseldorfer Landgericht als schuldunfähig eingestuft. Die 40-Jährige soll in der Nacht zum 11. Dezember 2019 ihren Ehemann umgebracht haben. Zur Tatzeit sei sie durch eine schwere psychische Erkrankung aber vermutlich schuldunfähig gewesen, führte der Sachverständige am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus. Welche Krankheit der Psychiater diagnostiziert hat, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Von dpa