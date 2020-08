Medienbericht: Zieler vor Wechsel von Hannover nach Köln

Köln (dpa) - Der Wechsel des früheren Fußball-Weltmeisters Ron-Robert Zieler zum Bundesligisten 1. FC Köln rückt offenbar näher. Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt bestätigte der «Bild»-Zeitung (Sonntag), dass er sich am Samstag in Köln zu Gesprächen mit dem Torwart vom Zweitligisten Hannover 96 getroffen habe. «Es gab ein Treffen, Hannover war darüber informiert. Es war ein gutes Gespräch», erklärte Heldt. Geplant sei demnach zunächst ein Leihgeschäft für die neue Saison. Heldt hatte bereits vor einigen Tagen grundsätzliches Interesse an einer Verpflichtung Zielers bestätigt.

Von dpa