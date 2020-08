Hagen (dpa/lnw) - Nach einem Machtkampf im Rockermilieu beginnt in Hagen heute der Prozess gegen sechs Männer aus dem Umfeld der «Bandidos». Zwei der Angeklagten sollen im September 2018 Schüsse auf fahrende Autos abgegeben haben, in denen Mitglieder der «Freeway Riders» gesessen haben sollen. Verletzt wurde niemand. Laut Anklage hatten die 27 bis 53 Jahre alten Männer beschlossen, den angeblichen Macht- und Führungsanspruch der erst wenige Monate zuvor gegründeten «Bandidos»-Niederlassung in Hagen gegenüber anderen Motorradclubs mit Gewalt durchzusetzen. Die Vorwürfe lauten auf Mordversuch und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.