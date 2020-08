Landwirte in NRW weiten Anbauflächen aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Frühjahr fast 1,1 Millionen Hektar Ackerland bewirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um mehr als ein Prozent, berichtete das Statistische Landesamt am Montag. Dabei dominierte im bevölkerungsreichsten Bundesland weiterhin der Getreideanbau mit 591 900 Hektar Anbaufläche und einem Anteil von 55 Prozent. Mit einer Fläche von 239 100 Hektar ist der Winterweizen die bedeutendste Getreideart.